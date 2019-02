COMUNA SUSPENDE OBRAS EN PROCESO EN MALECÓN DE LA CIUDAD

Pese a la molestia de los campechanos quienes exigieron un alto a dichas acciones del Ayuntamiento de Campeche que calificaron como ridículas y burdas, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y del Jurídico del Ayuntamiento de Campeche clausuró diversas obras que se llevan a cabo en diversos puntos del primer cuadro de la ciudad.

Y es que alrededor de las tres de la tarde, personal del Ayuntamiento de Campeche intentó colocar el sello de “obra suspendida” en los trabajos de remodelación que se hacen en la Plaza “Héctor Pérez Martinez” y en la “Concha Acústica” –donde se construyen paraderos-, bajo el argumento de que solicitaban la Licencia de Construcción, empero dieron marcha atrás cuando recibieron una copia del documento solicitado.

Sin embargo, dieron un plazo de 24 horas para recibir el original en las oficinas de la Comuna, en lo que el vocero Alex Gasca May, calificó como un “acto de buena fe”, y advirtió que de no hacerlo, regresarían para colocar el cartelón de “obra suspendida”, en el que no se cita ni artículo ni ley que se esté violentando.

Desde poco antes de las 15:00 horas, los titulares de ambas dependencias municipales, de los que solo el de Desarrollo Urbano, Gabriel Queb a regañadientes dio su nombre, llegaron con varios sellos, solicitando la Licencia de Construcción.

Visiblemente incómodos por la presencia de representantes de los medios de comunicación, recorrieron la zona en remodelación, tratando de mantenerse alejados de las cámaras y celulares, sin lograr su objetivo mientras exigían al personal el documento.

Su desistimiento llegó al recibir una copia fotostática de la Licencia, que revisaron minuciosamente mientras comentaban era incorrecta y el año de expedición no correspondía a los trabajos. Sin embargo, la aceptaron y pidieron que al día siguiente se presente el original.

En su auxilio llegó el vocero Gasca May, quien dijo no era su intención suspender los trabajos de esta ni de otras obras en proceso, sino verificar que tienen la documentación correspondiente porque “no la encontramos” en el Ayuntamiento.

Indicó harían lo mismo en el Parque Moch Cohuó y las Fuentes Monumentales danzarinas, en donde sí colocaron los sellos de obra suspendida y en donde además pidieron la presencia de elementos policiales para retirar a los periodistas, camarógrafos y fotógrafos y se negaron a dar declaración alguna, porque no están facultados para hacerlo.

Sin más, colocaron los sellos en diferentes puntos, visibles para cualquier ciudadano en tanto Gasca May indicó que los responsables de dichas obras, deberán acudir al Ayuntamiento a presentar la Licencia solicitada.

Señaló que de no tenerla, deben pagar el dos por ciento del valor total de la obra, para obtenerla.