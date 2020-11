Con el tricolor ni a la esquina afirma MOCI y califica de incoherente una posible alianza PRI-PAN

“Con el PRI ni a la esquina”, declaró tajantemente la dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (Moci), Jamile Moguel Coyoc, en respuesta a si buscaría una coalición con el Revolucionario Institucional con rumbo a la contienda electoral del 2021.

De plano dijo, con el PRI no buscaría una coalición declarando que Moci tiene claro sus valores y no trabajarían de la mano con el partido que ha tenido por décadas la oportunidad de sacar adelante a Campeche y no lo ha hecho.

Sin embargo, con quién sí estarían dispuestos a jugársela en los comicios del próximo año sería con el PAN, recalcando que sigue abierta la invitación para trabajar en equipo pues afirmó que Movimiento Ciudadano es un partido que poco a poco se ha ido consolidando en la entidad.

“Sería una lástima que Acción Nacional se aliara con el PRI, es incoherente, simplemente un acto de desesperación del tricolor, mi postura sigue siendo la misma, el PAN podría hacer buena mancuerna con MOCI pero si no se puede nos vamos solos”.