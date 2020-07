Con Google podrás disfrutar de dinosaurios a tamaño real

La última novedad que tiene Google para los teléfonos móviles es el sistema de animales 3D. Con esta actualización, podrá disfrutar de dinosaurios a tamaño real en cualquier parte de su casa, moviéndolo desde cualquier ángulo.

Google, Universal Brand Development, Ludia y Amblin Entertainment hicieron que gracias a la realidad aumentada puedas ver a una decena de dinosaurios, de Jurassic World en la sala de tu casa.

La opción para ver dinosaurios en 3D te permitirá ver a 10 especies diferentes, con sus fichas técnicas, en 62 idiomas diferentes.

Los dinosaurios disponibles son: Tiranosaurio Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Estegosaurio, Braquiosaurio, Anquilosaurio, Dilofosaurio, Pteranodon y el Parasaurolophus.

Thought AR cats and tigers were fun? Now you can turn your home into #JurassicWorld with AR dinosaurs. Search for dinosaurs using your mobile device and tap “View in 3D” to see them in your room. Share your best creations using #Google3D #3Ddinos. https://t.co/BjAYYywfoX 🦕🦖 pic.twitter.com/QXjd7RhEtz

— Google (@Google) June 30, 2020