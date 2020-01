Con nuevo disco, Selena Gomez es la número uno de la lista Billboard

La cantante estadunidense Selena Gomez volvió a colocar un álbum como número uno de la lista Billboard 200, con el tema Rare, que llega a la cima con cerca de 112 mil discos vendidos en Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, la cantante mandó un mensaje de agradecimiento a sus seguidores. “Muchas gracias por hacer que algo tan personal para mí sea un momento que nunca olvidaré. Todo lo que realmente deseo es que todos disfruten de la música y difundan el amor”.

La lista de Billboard 200 clasifica los materiales discográficos más populares de la semana. Selena la encabezó en la semana que finalizó el 16 de enero. De acuerdo a las mediciones de la empresa, en la semana del 25 de enero, parece que Rare se colocará de nuevo como número uno.

Rare es el sexto álbum de Gómez que se cuela en el top 10 de la famosa clasificación. La cantante ha conseguido colocar los siguientes discos: Rare (No. 1), Revival (en 2015, No. 1), Stars Dance (2013, No. 1); y luego sus tres proyectos con The Scene, When the sun goes down (2011, No. 3), A year without rain (2010, No. 4) y Kiss and Tell (2009, No. 9).