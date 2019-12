CON SERVICIO DE CARGA SE RECUPERARÁ INVERSIÓN DEL TREN MAYA: KATIA MEAVE

Katia Meave Ferniza, delegada de la Secretaría de Bienestar Social del Gobierno Federal, dijo será el servicio de carga el que llevará el mayor peso de la recuperación económica del proyecto del Tren Maya, cuya consulta participativa se realizó este domingo.

En breve entrevista momentos después participar en la consulta dijo no tener “el dato exacto” del volumen de carga que llevará el Tren Maya ni el número de pasajeros y/o turistas que transportará.

Dijo será un tren “corto” pues solo tendrá ente 4 y 7 vagones, por no ser un tren como los que se conocen actualmente, y alcanzará una velocidad máxima de 160 kms/h y que al llegar a la ciudad, se reducirá a 50 kms/h.

Es un tren que pretende acelerar este mismo mecanismo de movimiento de mercancías y, obviamente , será en un horario distinto al de turistas y pasajeros, manifestó.

¿Una idea aproximada de volúmenes de carga, pues si no se tiene idea cómo desarrollar un proyecto tan importante?

No tengo esa información porque no soy el área técnica que lo lleva, respondió. ¡Por supuesto que la hay y puedo pedir a la gente de Fonatur que la mande!

¿Y de turistas?, insistimos.

De hecho el tren de pasajeros y de turistas va a ser el mismo y la idea es que el que quiera pagar una comodidad de ir en el área turista, pues está en su derecho, apuntó

Dijo entonces que el área de pasajeros será subsidiada para que todos los ciudadanos puedan acceder a este servicio.