Con Tren Maya llegarán a Campeche 10 mil millones de pesos

Tras puntualizar que se trata de un proyecto el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, que se presentó ante el Congreso de la Unión, el diputado federal por MORENA, Carlos Martínez Aké destacó que a través del proyecto de Tren Maya se ejercerán más de 30 mil millones de pesos, de los que 10 mil serían para Campeche, monto muy por encima del recorte a las participaciones federales que pudiera contener ese documento para el Estado de Campeche.

-En la Cámara de Diputados estamos en el análisis de los rubros, son muchas cifras, muchas cantidades; en el proyecto aparecen rubros que son menores a lo que se presupuestó el año anterior; sin embargo, en ese presupuesto hubo un aumento en el monto local… no estamos satisfechos con el monto que se asignó al Estado y pugnamos y empujamos a que por lo menos sigan manteniéndose las mismas cantidades del año anterior que se ejerce este año.

Agregó en el proyecto hay austeridad, responsabilidad, e indicó que en el proyecto pudiera haber disminuciones en las participaciones para el Estado, no se trata de un presupuesto definitivo y se pugnará por que no haya recortes.

Además, señaló que los campechanos tienen que saber que no todo se limita a las participaciones federales, porque hay una inversión importante de recursos procedentes del Tren Maya “de más de 30 mil millones de pesos”.

-Si estamos hablando que en Campeche es un tercio de toda la trayectoria del Tren Maya, quiere decir que por lo menos 10 mil millones de pesos se van a derramar en el Estado que se va a inyectar en ese proyecto, está en el Presupuesto de Egresos de la Federación –puntualizó ya añadió se fortalecerán programas sociales.

-Es un presupuesto austero el que se presentó, pero es lo que exige la realidad y el pueblo de México, y beneficia a los sectores más vulnerables.