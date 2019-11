CON UN MÉDIUM, ALEJANDRA ÁVALOS HA INTENTADO CONTACTAR A JOSÉ JOSÉ

Alejandra Ávalos reveló que ha intentado contactar a José José a través de un médium.

Indicó que fue muy cercana al llamado “Príncipe de la Canción”, y a dos meses de su muerte tiene diversos interrogantes.

“He querido contactarlo a través de un médium, pero muchos son unos charlatanes, no les creo, no salen las cosas que dicen. Un médium te tiene que decir las cosas precisas, yo creo que con un buen médium, con verdadero poder, sí me gustaría hacerlo”, aseguró a los medios de comunicación durante su paso por una alfombra roja”, dijo.

Dijo que le gustaría saber si “se fue tranquilo, si lo que hizo en vida fue conscientemente y no fue obligado, si todo fue su propia voluntad y sus decisiones, si hizo las paces con sus hijos antes de irse y cuál es la verdad sobre la herencia, si es que dejó”.