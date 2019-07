CON VOTO ELECTRÓNICO SE TENDRÍA UN AHORRO DE 30 MILLONES DE PESOS: IEEC

Hasta 30 millones de pesos se estaría ahorrando si se implementa el voto electrónico, lo que sería una opción viable para lograr una austeridad y reducir costos en la organización de las elecciones, destacó la consejera Presidenta del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Mayra Fabiola Bojórquez González.

Explicó que desaparecer los Organismos Públicos Electorales no significaría ningún ahorro económico dado que el INE tendría que crecer en igualdad de proporción como lo están los Institutos Electorales Locales.

“Muy probablemente lo que pasaría es que las delegaciones, por llamarlos de alguna manera del INE en cada uno de los estados, absorbería la estructura del Instituto Electoral, luego entonces, si la justificación de la autoridad no es la manera idónea de lograrlo porque hoy por hoy con la estructura que tiene el INE, le sería imposible realizar las elecciones federales y las elecciones locales”.

Agregó que con el voto electrónico desaparecería el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), pues al haber urnas electrónicas, los resultados llegarían automáticamente y con más rapidez.

“Si implementáramos el voto electrónico, definitivamente tan solo en esto ya tendríamos dos actividades que ya no necesitaríamos realizar en virtud de que al tener urnas electrónicas, una vez que termine la votación y se suban los resultados, éstos serían más rápidos”.

Dijo que el ahorro no solo sería económico, sino en tiempo y el ahorro en personal, porque al tener urnas electrónicas, ya no se necesitaría la casilla única como actualmente está integrada, y destacó que el precio por urna electrónica varia de acorde al modelo, pero van desde los 40 mil y hasta los 100 mil pesos.

Mayra Fabiola Bojórquez González aclaró que no se corre riesgo con el voto electrónico, pues explicó que la urna electrónica no corre en internet y no hay un sistema, “la urna electrónica es un aparato que corre por sí solo, entonces, tampoco tenemos ese problema, ni tampoco tenemos la situación de que puedan hackear y alterar los resultados, porque la urna electrónica no está conectada a internet”.