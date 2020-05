“Concéntrese en la pandemia”, le responde FCH a AMLO

El expresidente, Felipe Calderón Hinojosa respondió fuerte y directo a Andrés Manuel López Obrador, luego de que este dijera que investigaría a Calderón si la ciudadanía lo aprobaba por medio de una consulta, debido a su probable participación en actos de corrupción de los que fue acusado el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.

“Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos”.

Sr. Presidente, agradezco su buena intención. Pero la Justicia no es una asunto de consultas, sino de pruebas y de leyes. Si la Fiscalía tiene pruebas de que he cometido algún delito, adelante, que proceda. Pero si no es así, no hay consulta que valga. Respete mis derechos. https://t.co/awc8heF2wc — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 5, 2020

“Y una sugerencia respetuosa: concéntrese en la pandemia, la mayor amenaza de salud a la humanidad en un siglo, y en la terrible recesión económica que viene, la peor en el Mexico moderno. Lo necesitamos ahí. Dígale a sus estrategas que dejen distraer a la opinión pública conmigo”, expuso.

“que dejen de distraer”, finalizó en otro tuit FCH.

que dejen de distraer* — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) May 5, 2020

Esta respuesta se debe al comentario que realizó el mandatario en la conferencia matutina, después de que una periodista le preguntara sobre la posible relación de Calderón Hinojosa con el caso García Luna.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que por ahora no hay elementos para iniciar una investigación contra el exmandatario Felipe Calderón, en las presuntas negociaciones que el exsecretario de seguridad Genaro García Luna hizo con grupos del crimen organizado, por las que se le investiga en Estados Unidos, y en caso de así se quisiera, la decisión se tomará mediante una consulta ciudadana.

“Ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana; y no sólo para su caso, sino estamos planteando que se le pregunte a la gente, o que los ciudadanos lo demanden, sobre el abrir juicios a los expresidentes del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pasando por Zedillo, Fox y Calderón, pero eso lo tendría que decidir la gente”, apuntó.