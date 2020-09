Conferencias de la presidencia no violan la ley electoral, afirma Santiago Nieto

Durante la reunión con miembros del Consejo Editorial del AM de Querétaro en el Club de Industriales de la entidad, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dijo que las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, deberían continuar aunque haya época electoral.

Señaló que impedir las “mañaneras” restringe el derecho a la libertad de expresión del jefe del Ejecutivo, además de interferir en la obligación del presidente de rendir cuentas a los ciudadanos, enfatizó el funcionario.

“Lo que está prohibido es que, en términos del artículo 134 constitucional, el presidente se pronunciara respecto a las elecciones, por ejemplo de Coahuila o Hidalgo -donde habrá proceso electoral en noviembre- pero eso no implica que se restrinja su derecho a la libertad de expresión, como cualquier otro ser humano, ni su obligación de rendir cuentas de forma transparente. Me queda claro que el presidente tiene que seguir con las mañaneras, lo que no puede hacer es llamar al voto, porque sí sería algo que violaría el 134 constitucional”, puntualizó.

Durante la videoconferencia, Nieto Castillo explicó las directrices de la comunicación gubernamental y enfatizó la problemática a la que se enfrentan los medios estatales y locales. Y aseguró que la comunicación y el derecho al honor, también forman parte central de la agenda constitucional en la cuarta transformación.