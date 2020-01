Confiscan instrumentos a Flor Amargo; solo las guardamos, dice gobierno

La cantante Flor Amargo denunció que personas del ayuntamiento de Guadalajara la agredieron y se llevaron sus instrumentos, por lo que pidió que no se siga cerrando las puertas a este tipo de eventos, “debe haber más arte y menos violencia, y más apertura a los artistas urbanos”, dijo.

“Si no nos van a proteger, si no nos van a dar seguridad, al menos que nos abran un camino para el arte porque no saben que un artista urbano a veces salva vidas”, apuntó Flor Amargo.

“Agarraron mis instrumentos, mi teclado, mis dos amplificadores y la verdad siento mucho lo que nos está pasando como país, me duele mucha la situación que estamos viviendo… Mi México lindo, me duele que no tengamos seguridad, que maten a tantas mujeres y la música que es una vía de sensibilización, de comunión con uno mismo, con el amor con la gente, cierren las puertas al arte urbano en Guadalajara”.

Ante ello, el Ayuntamiento de Guadalajara mediante un comunicado de dos párrafos expresó: “Con relación a la denuncia pública difundida en redes sociales por la artista urbana Flor Amargo, el Gobierno de Guadalajara precisa que el resguardo de sus instrumentos musicales se deriva de la falta del permiso correspondiente para la realización de un evento en la vía pública. El equipo está a disposición de la cantante”.

Y luego asentó: “La administración municipal refrenda su respaldo a las expresiones artísticas y culturales, al tiempo que manifiesta su apertura a Flor Amargo para proponer un espacio sin contravenir los reglamentos municipales”.

La policía del Ayuntamiento de GDL, se llevó nuestras cosas. El arte urbano es amor, gracias por defenderme. GUADALAJARA LES AMO. Ayúdenme a compartir amores, Por motivos así no pude seguir regalando amor a toda la gente de GDL. HAGÁMOSLO VIRAL POR EL ARTE URBANO. Posted by Flor Amargo on Friday, January 10, 2020