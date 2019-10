CONGRESO DECIDIRÁ QUIEN SERÁ EL PRÓXIMO CONTRALOR ESTATAL

“Es el Gobernador quien debe enviar al Congreso del Estado su propuesta de la persona que considera apta para desempeñar el cargo de secretario de la Contraloría, pero pueden ser varios, no solo uno y será el Congreso del Estado el que analice quiénes son; por el momento no sabemos nada… no creo que pase mucho tiempo para recibirlas”, manifestó José Luis Flores Pacheco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, quien señaló entre los requisitos está el no tener vinculación alguna, sin filiación partidista y podría ser contralora, en lugar de contralor.

-Dependiendo de los perfiles, veremos si se puede incluir a alguien más, que tenga otros requisitos, porque se puede proponer a muchos, no solamente uno, aunque –el Gobernador- tenga la facultad –manifestó y señaló el mandatario campechano cumplirá en el tiempo que marca el reglamento para enviar su propuesta y el Poder Legislativo cumplirá su parte, aunque manifestó entre más pronto lo haga, mejor podrán analizar los perfiles y ver qué otros perfiles pueden desempeñar esa función.

En su opinión, los aspirantes no deben tener vinculación familiar alguna para que pueda desenvolverse adecuadamente, hombre o mujer si reúne los requisitos, sin filiación partidista, mejor un ciudadano o profesionista, “una persona que se dé la oportunidad de llevar a cabo este trabajo y sobre todo cero vinculación con algún ente político, sobre todo con gente de Gobierno”.

Determinar si será un hombre o una mujer, dependerá de la organización estatal, y cumplir con la equidad de género.

Por otra parte, informó este martes inician las entrevistas con los aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción, que se realizarán los días martes, miércoles y jueves.