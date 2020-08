Congreso Local aprueba cuentas públicas del Gobierno Estatal

La Auditoría Superior del Estado de Campeche (Asecam) emitió 27 recomendaciones, 24 procedimientos de responsabilidad administrativa y 17 observaciones a un total de 23 instituciones públicas del Gobierno del Estado.

Lo anterior, luego de que el Congreso del Estado avalara el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018 del Gobierno del Estado del 2018.

Entre las dependencias que recibieron recomendaciones se encuentra el Poder Legislativo el cual erogó sin documentación justificativa, 570 mil pesos al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche “Vida Nueva”.

Al Instituto Estatal de Transporte (IET) se le dictó cinco procedimientos de responsabilidad administrativa y una recomendación por incumplir en materia normativa, no disponer de un Registro Público del Transporte, refrendar concesiones durante el ejercicio fiscal 2018 sin proceder conforme a los requisitos establecidos en el reglamento, además de que le recomendaron otorgar concesiones y permisos apegadas al procedimiento de licitación pública.

A la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (Codesvi): un procedimiento de responsabilidad administrativa y una recomendación por incumplir la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Campeche en lo que respecta a: falta de presentación de información financiera, correspondiente al primero, segundo y tercer trimestres del ejercicio fiscal 2018 a la Auditoría Superior del Estado de Campeche.

La Agencia de Energía del Estado no presentó información financiera trimestral del ejercicio fiscal 2018 a la Asecam.

A la Fundación “Pablo García”, un procedimiento de responsabilidad administrativa.

A la Agencia de Energía del Estado de Campeche, un procedimiento de responsabilidad administrativa.

A la Universidad Tecnológica de Campeche (Utecam), cuatro observaciones y tres procedimientos administrativos, derivado de la detección de presuntas irregularidades por 15 millones 278 mil 540 pesos.

La Universidad Tecnológica de Candelaria erogó sin documentación justificativa ni comprobatoria 188 mil 604 pesos.

La Universidad Tecnológica de Calakmul no comprobó 24 mil 146 pesos, pago de actualizaciones y recargos por 11 mil 848 y no justificó mil 227 mil 476.

El Instituto Tecnológico Superior de Hopelchén no justificó cerca de 690 mil pesos.

El Instituto Campechano no justificó 426 mil 819 pesos y realizó una reducción neta al Capítulo 1000 Servicios Personales por tres millones 875 mil 139.

La Universidad Autónoma de Carmen no comprobó un millón 586 mil 450.

El Tribunal Electoral del Estado de Campeche no comprobó 538 mil 921 pesos.

El Instituto Electoral del Estado de Campeche se detectaron presuntas irregularidades por más de 20 millones de pesos en los ingresos de libre disposición, además de que no justificó el gasto no etiquetado por lo que el balance presupuestario de recursos disponibles es negativo; no reportó retenciones del Impuesto Sobre la Renta y de créditos y cuotas obrero-patronales de seguridad social, gastó sin comprobar ni justificar y pago de actualizaciones.