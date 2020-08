Consulta para enjuiciar a expresidentes es necesaria: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que la consulta ciudadana para enjuiciar a los expresidentes es necesaria.

Durante la rueda de prensa en Reynosa, Tamaulipas, el mandatario manifestó que sí ve la realización de ese ejercicio el próximo año y estableció que él estará pendiente de la recolección de firmas suficientes entre los ciudadanos.

“Yo creo que es necesario (…) Sí la veo, no lo descarto, pero hay que esperar”, declaró.

Y es que el próximo 15 de septiembre vencerá el plazo legal para que se reúnan las firmas necesarias para solicitar la consulta, o que ese ejercicio lo soliciten los diputados federales por ello, se requiere de que antes del 15 de septiembre se concrete la solicitud.

“Es necesario. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque no quiero parecer verdugo y porque me he comprometido a mandar obedeciendo”, dijo.