Consumo local de pulpo está “salvando” a pescadores campechanos

Son los campechanos los principales compradores de pulpo, manifestó el líder del muelle pesquero de Lerma, Pedro Gonzalo Chi Pech, y es que reconoció que ante la falta de exportación este año por el cierre de fronteras derivado de la pandemia, el consumo local los ha salvado.

Dijo que no se está vendiendo en cantidades acostumbradas para esta temporada, pero los campechanos tienen un especial gusto por el molusco y cada año lo esperan.

“Este consumo local ha sido importante porque no hay exportación, los yucatecos no nos compran como otros años porque no se está mandando pulpo al extranjero, pero el consumo local se mantiene, y con eso estamos sacando aunque sea para vivir”.

Agregó que son las familias campechanas y empresarios restauranteros y en bares donde más se consume el pulpo, y lo poco que se pesca es comprado en el estado, y una menos cantidad se exporta pero a entidades vecinas.