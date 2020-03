Continúa la siembra de transgénicos en Los Chenes, denuncian

Luego de señalar que el conflicto por la siembra de soya transgénica en la región de Los Chenes no ha concluido, Claudia Muñoz Uicab, integrante de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos (CNC), manifestó se requiere capacitación para los hombres del campo, y la desaparición de extensionistas, agrava las condiciones de la zona rural para el uso de fertilizantes, el cuidado del medio ambiente y las mejores técnicas existentes para cultivar.

-Al acabarse el extensionismo por parte del Gobierno Federal, ya no hay ingenieros agrónomos que vayan a las comunidades a dar capacitación; es el complemento para poder sacar adelante los diferentes cultivos y actividades que ayudarían a una mejor condición económica de quienes viven en la zona rural y dependen de su trabajo en el campo.

-Saber si nos conviene o no una semilla, necesitamos del extensionismo para tener ese conocimiento; se trabaja pero no se cuenta con esa asesoría porque no hay recursos para el campo, está abandonado totalmente… aún se diga que hay, no existe a pesar de que necesitamos de este apoyo.