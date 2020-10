Corsarios se juega nueve puntos en siete días: Ulrich Kowalczyck

El calendario de arranque de temporada para Corsarios de Campeche incluye disputar nueve puntos en siete días, “si ganamos seis estaremos arriba en la tabla”, afirmó el entrenador Ulrich Peter Kowalckzyck, durante una pausa del entrenamiento previo a su visita al debutante Tulum FC el próximo viernes.

El rol de juegos se pone cuesta arriba para los Corsarios, que tendrán que disputar el viernes el juego de la jornada 3 ante Tulum, el martes 27 visitan a Campeche FC Nueva Generación para cumplir el juego de la fecha 1 suspendida por el paso del huracán “Delta”, y para la jornada 4 reciben a Cancún FC, otro debutante.

En el marco de los entrenamientos donde preparan la próxima visita ante el debutante Tulum FC, Ulrich Peter Kowalcyzk recordó que inician un periodo de tres duelos en siete días, y fue claro en el objetivo próximo: “Nueve puntos en siete días, si de esos sacamos seis en promedio estamos arriba en la tabla”, buen reto para este plantel que recibe continuidad y confianza.

Por otro lado, del empate a dos goles en el duelo de la jornada 2 de la Liga de Tercera División de Fútbol (LTD) ante los Venados FC, en el debut como local, el técnico de Corsarios dijo que el resultado lo deja con un “contento y no, satisfecho sí, y si alguien me vende un empate y dos puntos antes del partido, lo agarro”.

Y analizó: “Después del partido, digo, estaba más para el empate, por eso en resumen, contento sí y no”.

Recordó que un jugador que llegó al plantel como Juan García Santiago falló un penal, pero “no afectó anímicamente, veo que el equipo no se viene abajo después que Santiago falló el penal, viendo cuántos jugadores tuvimos en la cancha en su primer campeonato, y otros con cuatro partidos del torneo pasado y no se descontrolan, eso sí es positivo y el carácter del grupo es muy distinto de los dos últimos años”, apuntó.

Dijo que si combinan todos esos aspectos con el estado físico y los entrenamientos se alcanzará un equipo competitivo.