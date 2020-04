Definitivo, este año no habrá Wimbledon

Un auténtico revés sufrirá el deporte blanco. Wimbledon, el torneo más emblemático del tenis a nivel mundial, ha sido cancelado a causa de la pandemia del coronavirus.

El anuncio fue realizado por el Consejo del All England Club y el comité administrativo de The Championship.

Sí, el “Grand Slam” más tradicional se volverá a jugar del 28 de junio al 11 de julio de 2021. No se trata de un aplazamiento, sino de una cancelación, este año no habrá Wimbledon.

“Con gran pesar el Consejo de All England Club y el Comité Administrativo de The Championship hemos decidido hoy que The Championships 2020 será cancelado por situaciones de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus”, indicaron en un comunicado, publicado en las redes oficiales del certamen.

La nueva fecha dada a conocer se ofrece para disputarse la edición 134 del 28 de junio al 11 de julio de 2021.

Cabe mencionar que las instalaciones del Torneo de Wimbledon fueron puestas a disposición de las autoridades para el combate del COVID-19 .

Esta es la segunda cancelación que sufre el denominado deporte blanco a nivel mundial, pero el coronavirus obligó también a suspender el Masters de Indian Wells 2020.