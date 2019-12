CREADOR DE THANOS CALIFICA A TRUMP DE “ENFERMIZO”

El equipo de campaña de reelección de Trump publicó un video después de que avanzaran en sus intentos de revocar el mandato del actual presidente de Estados Unidos. En el video se lo puede ver en el cuerpo de Thanos haciendo un chasquido con los dedos y haciendo desaparecer a Nancy Pelosi y otros representantes del partido demócrata.

Ante ello, Jim Starlin, creador de Thanos, uno de los mayores supervillanos de los cómics de Marvel, y sin duda el mayor poder a vencer en el universo cinematográfico de la casa creativa, se ha ido en contra de Donald Trump calificándolo de “enfermizo”.

El tweet de Trump reza: “los demócratas de la casa de representantes pueden intentar revocar todo lo que quieran, pero la reelección de Trump es inevitable”.

En entrevista en el Hollywood Reporter, Starlin dijo: “Después de la sensación inicial de sentirme violado, viendo a un tonto usando mi creación para masturbar su ego infantil, me hizo entender que al líder de mi país le gusta compararse con un asesino en masa. ¡Qué enfermizo es esto!. Son épocas tristes y extrañas. Afortunadamente todas las cosas, incluyendo las pesadillas a nivel nacional, tienen un final”.

House Democrats can push their sham impeachment all they want.

President Trump's re-election is 𝗶𝗻𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲. pic.twitter.com/O7o02S26nS

— Trump War Room (Text TRUMP to 88022) (@TrumpWarRoom) December 10, 2019