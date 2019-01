CRECE DEUDA DEL AYUNTAMIENTO CON ISSSTECAM

A 7 millones 672 mil 839.24 pesos incrementó la deuda del Ayuntamiento de Campeche con el ISSSTECAM, por lo que se ha paralizado todo préstamo a los trabajadores, pese a que el alcalde Eliseo Fernández Montufar continúa ordenando que se retengan vía nóminas las cuotas que continúan sin llegar a este organismo, manifestó el Secretario de Préstamos del Sindicato Municipal “Corazón Valiente”, William Reyes Sánchez.

Acusó que por culpa de la irresponsabilidad del alcalde, al menos tres trabajadores sindicalizados están poniendo en riesgo su salud, al no poder obtener los préstamos para atenderse en un hospital.

”Fui a gestionar unos préstamos urgentes en el ISSSTECAM, porque tres trabajadores están enfermos y me salieron con un oficio en el que me rebotaron la solicitud porque no ha pagado el alcalde las cuotas, aun cuando los descuentos nos los siguen aplicando cada quincena a nosotros”.

William Reyes señaló que el ISSSTECAM tendrá paralizado los préstamos hasta que Eliseo Fernández salde la deuda, aunque la preocupación de todos los trabajadores de la comuna es no poder contar con los recursos pronto, pues cada vez se hace más grande la deuda.

“A partir de hoy ya no hay ningún préstamo en el ISSSTECAM, no podemos hacer nada hasta que el alcalde pague, yo tengo al menos a tres trabajadores que necesitan urgentemente el dinero, son dos señoras, una del área de escuelas, una de parques y jardines y un trabajador de obras viales”.