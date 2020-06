“Cristóbal” afectó al diez por ciento de las 380 mil colmenas: SDR

Las Sociedades de Producción Rural de Miel, tanto de Champotón como de Campeche, realizan ya el levantamiento de los productores que tuvieron daños para acceder al seguro y recibir recursos del Fondo Ganadero, informó Óscar Romero Rojas, director de Apicultura de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), quien agregó los daños por el paso de la tormenta tropical “Cristóbal” solo afectó al 10 por ciento de las 380 mil colmenas que hay en la entidad, por lo que la afectación no fue grave, pues ya habían concluido la captación del dulce.

Indicó los apicultores que estén al día en su Unidad de Producción Pecuaria (UPP) pueden recuperarse a través del seguro y recordó todos los productores que recibían apoyo del Programa, que quitó el Gobierno de México, aportaban una cuota para el Fondo Ganadero y ahora de alguna manera sirve para cubrir un seguro de recuperación por pérdida de ganado, borregos, chivos y colmenas, por lo que las Asociaciones hacen el levantamiento sobre daños.

Agregó se hace la entrega normal y Pedro Ehuán en Champotón y José Luis Flores González en Miel y Cera, a través de sus centros de acopio ya están llevando a cabo la entrega de estos apoyos.

Indicó que la contingencia se presenta cuando terminó la producción melífera, ahora están en el proceso de embarcar toda la miel que ya está lista en tambores rumbo al Puerto de Veracruz para enviarlos al mercado europeo.

Las afectaciones, dijo, se verán si no recuperan las colmenas pérdidas para la próxima temporada que inicia en enero, pues dejarán de cosechar 400 a 500 toneladas, que representa alrededor de 11, 12 millones de pesos, por lo que ya se trabaja en su reposición al tiempo que señaló se apoyará a productores que no estaban inscritos en la UPP, y fortalecer la división de colmenas, su alimentación, o bien si no pertenecen a alguna asociación.

-Realmente el golpe, si no suceden más, lo podemos recuperar porque la cosecha empieza realmente en seis meses, tenemos tiempo de recuperar enjambres. Tenemos un contacto directo con mieleras, con los grupos de productores en las comunidades en los lugares más afectados del Municipio de Hopelchén, de Calakmul, donde hay una Dirección de apicultura municipal y en Champotón, que en ese orden tienen menos afectación y en los demás municipios que pudieron resentir daños.