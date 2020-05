Cubrebocas si es una medida para evitar la propagación de covid-19: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó este lunes que para evitar la propagación de covid-19, el uso de cubrebocas será una medida auxiliar en la transición hacia la “nueva normalidad”.

Durante una reunión con otras autoridades del sector salud, como el director general del IMSS, Zoé Robledo, establecieron los lineamientos de seguridad sanitaria para los espacios de trabajo con actividades esenciales.

En el tránsito a la Nueva Normalidad el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de #COVID19. Se suma a las medidas de higiene y sana distancia que permanecerán en la sociedad para prevenir coronavirus y otras infecciones de transmisión. 2/2 pic.twitter.com/hu3mGdtsXi — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) May 25, 2020

Los nuevos lineamientos se agregaran a las medidas de higiene y sana distancia. Dichas medidas que se han estado implementando y los nuevos lineamientos se aplicarán a las actividades consideradas cono esenciales que iniciaran labores a partir del 1 de junio.

Usar cubrebocas como medida auxiliar para prevenir #COVID19, no significa que millones de personas puedan ocupar el espacio público en la fase 3 de la epidemia, cuando se calculan mayores niveles de transmisión y ocupación en hospitales. Lo más importante es #QuédateEnCasa. pic.twitter.com/WBcmh2v3u3 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 29, 2020

Cabe mencionar que López-Gatell había comentado en conferencia vespertina que el cubrebocas no tenia evidencia científica que confirmara su eficacia ante virus como el covid-19.

Si bien el funcionario no desestimó la función de las mascarillas, solo las consideró auxiliar, ya que no garantiza estar a salvo del virus, ya que este podría ingresar a través de los ojos, oídos o ni no se tiene un lavado de manos frecuente.

Además de que en ocasiones el cubrebocas en ocasiones no es empleado correctamente, ya que muchas personas no se cubren la nariz, sino solo la boca, lo que haría que la mascarilla perdiera su eficacia.