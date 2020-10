¡Cuidado con el síndrome del túnel del carpo!

Alertan que el uso desmedido de aparatos tecnológicos puede generar lesiones graves en mano, muñeca y antebrazo, y derivar desde temprana edad en padecimientos como el síndrome del túnel del carpo.

El IMSS manifestó que se debe de prestar atención a cualquier malestar relacionado con las manos.

El traumatólogo y ortopedista del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1, Víctor Luna Ruiz, recomendó cuidar las manos cuando se desempeñan actividades que pudieran ponerlas en riesgo.

Precisó que esta patología ocurre por el sobreuso de dispositivos electrónicos al repetir el mismo movimiento de muñeca y mano una y otra vez, lo que ha provocado un aumento en el número de atenciones.

Para prevenirlo, recomendó descansos de 10 a 15 minutos y movimientos que estimulen la mano, sobre todo a las personas que trabajan en oficinas y pasan al menos ocho horas diarias utilizando el teclado y mouse de la computadora.

Exhortó a los padres a vigilar el uso correcto de estas herramientas en sus hijos y recomendarles los descansos de la mano y muñeca, especialmente en estos momentos de emergencia sanitaria en que el regreso a clases es a través de aparatos electrónicos.

Luna Ruiz subrayó que lo padecen regularmente personas de entre 30 y 60 años y es más común en mujeres que en hombres, aunque no es exclusivo de quien usan durante varias horas equipos tecnológicos como tabletas, consolas o celulares.

Afirmó que también puede afectar a quienes trabajan mucho tiempo con las manos, por ejemplo, en la elaboración de manualidades o el manejo de herramientas pequeñas.

Explicó que este síndrome se produce debido a la compresión del nervio mediano o principal de la muñeca, responsable de la sensibilidad del pulgar y los dedos más largos de la mano: “la mano es un órgano conformado por huesos, tendones, músculos y ligamentos, si uno falla, impacta a toda la extremidad”, indicó.

“Muchos pacientes acuden con nosotros cuando ya presentan molestias que les impiden realizar sus actividades diarias o cuando no soportan el dolor; en ocasiones tienen molestias por varios meses y no se atienden o no le dan importancia, recomendamos que no lo dejen pasar para dar un seguimiento puntual que evite recurrir a la cirugía”, instó.

De manera general, en 2020 el IMSS en Campeche atendió a 119 pacientes con rango de edad de 30 a 70 años, de los cuales siete fueron sometidos a cirugía; a comparación del 2019, año en el que se valoraron 522, de cinco a 70 años, y siete se intervinieron quirúrgicamente.

Mencionó que enfermedades como diabetes, obesidad o artritis reumatoide también pueden desencadenarlo, y añadió que entre sus principales síntomas están: ardor, dolor, pérdida de la fuerza de agarre, entumecimiento o adormecimiento en la punta de los dedos, primero esporádico, y conforme avanza la molestia se hace más frecuente.

Finalmente, el especialista en traumatología y ortopedia aseguró que si se detecta a tiempo se puede tener una recuperación exitosa y rápida, con apoyo de férulas o medicamentos y sin necesidad de cirugía, por ello, pidió nuevamente a la población campechana de todas las edades visitar al médico familiar si se presenta alguna señal que indique alerta.