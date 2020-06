¡Cuidado! El dinero puede ser el vehículo transmisor del Covid-19

El uso de dinero en efectivo pudiera ser el vehículo principal para propagar todo tipo de virus y bacterias por su manipulación y uso diario, ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche recomienda mantener los cuidados necesarios para prevenir un posible contagio por COVID-19 o alguna otra enfermedad.

El jefe de Prestaciones Médicas, Francisco Rodríguez Ruiz, explicó que por el simple hecho de que los virus sobreviven en diferentes superficies, como plástico, papel, cristal o tela, la población debe mantenerse alerta sobre la probabilidad de que existan riesgos de infección que repercutan en la salud.

“El dinero puede estar contaminado con diversos microorganismos porque circula de mano en mano a lo largo del día, por eso, hoy más que nunca hay que reforzar las medidas de limpieza y desinfección con todo lo que tocamos para protegernos de enfermedades”, refirió.

Comentó que para lavar y desinfectar de forma segura billetes y monedas, lo primero que se debe hacer es utilizar guantes, posteriormente, preparar una mezcla de cuatro cucharadas de cloro diluidas en 250 mililitros de agua, rociar con un atomizador y secar con trapo limpio. Mantener el efectivo en un área desinfectada para evitar contaminación y aplicar la misma técnica en monederos o carteras.

“Sin lugar a dudas, la medida más eficaz para protegernos de cualquier enfermedad siempre será el lavado constante de manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial, para disminuir la presencia de virus y bacterias en nuestro entorno”, asentó.

El especialista recomendó hacer limpieza profunda no sólo con el efectivo, también hacerlo en casa por ser el lugar en el que pasamos la mayor parte del tiempo, rociar y limpiar todo lo que tenemos a la vista y con lo que tenemos contacto frecuente, especialmente superficies como manijas de puertas, barandales y apagadores de luz.

Finalmente, insistió en que la solución para que el número de contagios no incremente, es continuar y no relajar las medidas de higiene marcadas por las autoridades sanitarias: evitar tocarse ojos, nariz y boca, estornudo de etiqueta y uso de cubrebocas, también, mantener la sana distancia y no salir de casa, principalmente toda la población considerada de riesgo.