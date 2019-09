CULPAN A GOBIERNO FEDERAL POR DAÑOS EN CAMPO, “MEAVE SIEMPRE DICE QUE NO”

Los cultivos de maíz y chihua registraron pérdidas importantes en gran medida porque el Gobierno Federal no envió de manera oportuna los apoyos que cada año reciben los productores en el Estado de Campeche; después de preparar la tierra y hacer todo lo necesario, sobre todo las mujeres que trabajaron la chihua y los campesinos, el maíz, no se recibió a tiempo el fertilizante, manifestó la diputada Claudia Muñoz Huicab.

Indicó que ante esta situación, el gobernador Carlos Miguel Aysa González brindó apoyo a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, por lo que su titular envía ayuda a los lugares con mayor necesidad.

-Reportamos los daños como gestores que somos del sector campesino y vemos que el gobierno estatal trabaja para resolver este problema –manifestó-. No se ha logrado resolver todo pero se está atento a la demanda; han sido escuchados los campesinos.

Muñoz Huicab lamentó que siempre que se busca a la delegada federal Katia Meave Ferniza, te dicen que no, porque ese programa no hay para tal o cual municipio y que solo se destinó para otros.

-Siempre hay una excusa, a lo mejor no conoce el Estado o les falta un poco más de visión para poder darse cuenta que el campesino necesita; es triste y lamentable esté sucediendo todo esto porque no estamos pidiendo dádivas, sino lo que nos corresponde, lo que debemos tener en el momento de preparar la tierra. Estamos en espera y todavía no hay.

-Tocamos la puerta del gobierno del Estado y no está dando solución y no puede ser posible que nos digan y mientan que ya dieron tanto, que ya dieron unas ciertas cantidades… yo recorro el Estado, y mis compañeras me vienen a ver, porque estuvimos en el cultivo de chihua y se ve que no habrá buenos resultados y esto afecta a la familia.

-No se ponen a ver que pedimos crédito y es una lástima porque no tienen sentido humano. En la zona norte del Estado hay muchas afectaciones…. Me faltarían para contar los programas que teníamos en apoyo al campo y hoy no existen.