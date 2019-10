CUTZ CAN QUIERE SER FISCAL ANTICORRUPCIÓN

Alberto Cutz Can, ex diputado local y ex presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática, presentó este medio día su solicitud para participar en la selección del Fiscal Anticorrupción, quien consideró tiene “posibilidades de estar en la terna” final para ocupar ese cargo.

Luego de entregar la documentación correspondiente junto con su solicitud en las oficinas del Poder Legislativo, Cutz Can dijo se inscribe para participar en respuesta a los señalamientos del presidente de la Gran Comisión, Ramón Méndez Lanz, de que habrá “piso parejo” para todos y cumple con los requisitos de la convocatoria.

-Creo que la Fiscalía es necesaria en el Estado funcione y parece que el trabajo que hacía José Ángel Paredes funcionaba, pero habría que ver qué casos hay, aunque uno de los casos emblemáticos es el del ex director del Instituto Estatal del Transporte (IET)… hace falta una Fiscalía que cumpla con el trabajo de evitar la corrupción en Campeche.

En este contexto, dijo confiar en que los diputados locales harán una auscultación real de los aspirantes al cargo y que los nombres que se manejan como el de Ana Patricia Lara Guerrero, ex presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y ex procuradora de Justicia, no impedirán se valoren las capacidades, tema en el que dijo no es la única que se menciona, también está la actual Vice Fiscal.

-Si los diputados hacen su trabajo, vamos a estar en la terna que tiene posibilidades… le enviaría un mensaje al gobierno del Estado si es que va a proponer o sugerir alguien, o al propio Congreso, que no debe proponer alguien afín al Sistema, porque no es correcto y entre “afines” se protegen.

Finalmente, dijo que su paso por el Partido de la Revolución Democrática no debe ser un impedimento porque salió de su filas hace más de un año.