Danna Paola y Mika lanzan el sencillo Me, myself

Danna Paola apareció con un impresionante cambio de look sorprendiendo a sus fans para anunciar un nuevo sencillo con el cantante de origen líbano-británico, Mika.

La cantante mexicana no desaprovecha el tiempo, pues desde que inició la cuarentena en México, ha realizado diversas actividades, ha cambiado de imagen en múltiples ocasiones y ya estrenó al menos seis canciones que se colocaron entre los más exitosos de su carrera musical.

Entre los temas se encuentran Contigo, TQYYA, Sola, No bailes sola, Nada y Santería, todos con gran aceptación entre los fanáticos y a esta exitosa lista de canciones se suma el tema Me, myself, colaboración que realizó al lado del cantante internacional Mika y que se estrenó la tarde de este jueves.

En la promoción que ambos artistas han realizado en sus redes sociales sólo exhiben un pequeño video con fragmentos de la letra del single.

Ni Danna Paola ni Mika han comentado más sobre este proyecto que los unió, que promete conquistar al público internacional y convertirse en un éxito más para los dos.