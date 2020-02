En Campeche se construyen casas de calidad

Como desarrolladores de vivienda, tenemos que exigir calidad a los trabajadores; les proveemos de materiales y queremos darles fuentes de trabajo, y si provienen de alguna organización, se firman acuerdos para cumplir con la calidad que se requiere y los tiempos para realizar los trabajos, señaló Ignacio Reyes Aldana, presidente de la Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi) en Campeche, quien señaló este sector tiene un buen nivel de excelencia, sobre todo en municipios de Calkiní.

-Hay obras que se realizan a destajo, es decir, tanto avanzas, tanto se te paga y no se puede olvidar que es el desarrollador de vivienda el que “da la cara”, y si no hay buena calidad, tenemos que responder por eso –manifestó y añadió cada empresa tiene sus políticas de negociación con cada sindicato.

Señaló en cada municipio hay varias centrales obreras y apuntó al parecer está en proceso de consolidación una más, que se sumaría a los sindicatos que hay en la Federación de Trabajadores de Campeche (FTC) afiliado a la CTM y de la Confederación de Trabajadores de la Construcción (CTC).

Sobre la calidad de mano de obra en la entidad, Reyes Aldana comentó tiene en marcha un proyecto en el municipio de Calkiní, donde la gente “trabaja muy bien, maneja muy buenos acabados, respetan horarios y estoy trabajando con calidad con ellos”.

Añadió hay buenos resultados en calidad, y lo atribuyó también a que como empresarios, verifican los trabajos.

-La vivienda es un tema muy normado y te piden pruebas de laboratorio, las verificaciones externas, pruebas de los materiales y continuamente se hacen reportes de los avances en la obra y la calidad y eso nos ayuda a nosotros y a ellos a mejorar la calidad en el trabajo –aseguró.

-Si la mano de obra es buena, se hace un producto de calidad, si no es así, vienen después los problemas, reclamos, etc. Campeche es una buena plaza, hay mano de obra de calidad, y no se ven conflictos como en otros lugares –finalizó.