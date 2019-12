DEBE TENERSE CUIDADO CON LA REDUCCIÓN DE PRERROGATIVAS: MÉNDEZ LANZ

Al considerar que decisión del partido Morena de pedir una reducción en las prerrogativas que reciben, son medidas con tintes políticos, Ramón Méndez Lanz, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado manifestó se debe tener cuidado sobre el origen de los recursos que obtengan quienes toman esta decisión porque recurrirán a otras fuentes.

-Si no están claras en la ley, entonces corre el riesgo de contaminar este tema. Es un tema que en años anteriores cuando el partido no era el que está hoy, siempre se habló y se pidió; hay que cuidar el origen e los recursos que mucho trabajo han dado, que se cuide el origen… si hoy recortas a los partidos, los partidos tendrán que recurrir a los institutos, a otras fuentes y si no están claras en la ley, entonces corre el riesgo de contaminar este tema.

-Me parece que hay que cuidar muy bien este tema, me parece que por el bien de los institutos políticos, de la propia política en el Estado y principalmente en el país, debiéramos de analizar muy bien esta petición.

Aseguró de cualquier manera las elecciones avanzarán, los que son buenos candidatos pueden triunfar en el partido que sea, “a fin de cuentas las necesidades económicas sí existen, pero tiene que darse con mucho orden y mucha transparencia, y creo que eso es lo que debe de propiciar el Gobierno Federal en estos momentos”.