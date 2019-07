DEBEMOS PRESERVAR NUESTRO PATRIMONIO, INCLUIDO EL SUBACUÁTICO: SECULT

No podemos conocer ni difundir nuestra historia cabalmente, si no es a través de la investigación y no podemos convencer a los demás de preservar y de cuidar nuestro patrimonio, si no es con la certidumbre de la información que nos brinda la investigación, señaló Delio Carrillo Pérez, secretario de Cultura, durante la inauguración del Curso de Formación de la Convención Unesco 2001 sobre la Protección del Patrimonio Subacuático-INAH, que se realiza en esta ciudad, dirigido a profesionales de la arqueología y disciplinas afines, y que busca generar las capacidades necesarias relacionadas con la protección, conservación, investigación y difusión de este patrimonio en representantes de 15 países de Latinoamérica, entre ellos el nuestro.

Con la representación del gobernador Carlos Miguel Aysa González, enfatizó ese es el espíritu de la reunión y se busca seguir motivando entre especialistas la necesidad de investigación, pero, sobre todo, “el amor por lo que hacemos”.

-La entrega es fundamental, sobre todo en el trabajo de investigación arqueológico, en el que no siempre se cuenta con todas las comodidades para realizar y dar resultados; aquí el papel de la UNESCO ha sido fundamental –afirmó, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y otras, pues le da mucha atención a la conservación de los vestigios.

Puntualizó no son nada más que testimonios de vida, sino el espíritu de los hombres, conquistados y conquistadores, empero añadió nada tendría sentido si los órdenes de Gobierno en el mundo no asumen el papel que les corresponde y añadió en México se ha cumplido el mandato de la Unesco, pues se ha creado el INAH y la Escuela de Restauración, con lo que hay instituciones dedicadas a la reparación y difusión del patrimonio y destacó la solidez del primero.

Finalmente, aseguró no podrán existir suficientes leyes o normas si no se cumple con el último de los mandatos, que enfatizó es llegar a la ciudadanía, y hacer que se apropien de los proyectos y debe ser el principal cometido y no se conviertan en los principales detractores.

Por su parte, en nombre de la oficina de la Unesco en México, Frederick Vacheron, señaló es importante el tema del patrimonio sumergido esté más en la agenda de los Gobiernos y se entienda el por qué su trabajo es fundamental para el bienestar de las comunidades y las sociedades.

-Muchas veces es un patrimonio que no se ve, no se entiende y su papel es muy importante y la Convención ha establecido esos principios éticos, ha permitido un sistema de cooperación y hay medidas concretas para evitar el saqueo de los tesoros bajo el mar, aseguró.