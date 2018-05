DEFRAUDADAS, TRES PERSONAS. FUERON ENGAÑADAS AFUERA DE BANCOS

Ante el registro de tres hechos fraudulentos a ciudadanos campechanos, a las puertas de instituciones bancarias en la ciudad, la Secretaría de Seguridad Pública exhortó a los campechanos a tener cuidado y hacer caso omiso de personas que se les acerquen para ofertarles un billete o asegurar fueron premiados, pues pueden ser víctimas de estafa.

Jorge Argáez Uribe, secretario de Seguridad Pública señaló lo anterior y comentó son tres personas del sexo masculino, quienes hacen lo que se conoce como “el pasadizo” a las afueras de instituciones bancarias, pues abordan a quien sale del banco y le aseguran se sacó un billete premiado, con la intención de estafar.

-Estafaron a tres personas en tres diferentes instituciones; la última fue en un Banco que está sobre la avenida Patricio Trueba, por el lado de la terminal del ADO… logramos ubicar el vehículo con las características que nos dieron, pero desafortunadamente no pudimos capturarlos.

-Ya no están en la ciudad, pero el alertamiento se hizo a todos los Estados vecinos –señaló y añadió se detectó que el vehículo en que se transportaban venía de Cancún, pasó por Yucatán y parece ser que hizo la misma situación en Yucatán y de ahí se vino para acá.

El funcionario estatal indicó que el mensaje es evitar a ese tipo de personas; que al salir de una institución bancaria y tienen dinero, vayan acompañados e inmediatamente se retiren del lugar no hagan caso de ningún tipo de persona que se acerquen a decir “se ganaron un premio”.

-El tema está en que a veces nos entra la ambición, en unos casos, en otros te engañan y te hacen caer en el error. Los desfalcos fueron cantidades entre 10 mil y 15 mil peso –concluyó.