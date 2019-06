DELFINES MÁRQUEZ VA POR DT CAMPECHANO

Delfines Márquez apostaría por un técnico campechano en busca de mejor suerte para la próxima temporada 2019-2020 de la Liga de Tercera División Profesional, reveló el presidente del club naranja, Francisco Márquez Richaud, al puntualizar que más tardar este fin de semana tendrán definidas las fechas para las visorias, arranque de pretemporada y el número de refuerzos.

Delfines Márquez logró el trofeo del Torneo de la Marina al derrotar en tanda de penales, 5-4, al equipo de la Tercera Región Naval. El penal del campeonato fue anotado por Gabriel Márquez.

En entrevista durante la premiación del Torneo de la Marina que conquistaron los cetáceos, el directivo naranja confesó que en la baraja para elegir al próximo director técnico de los Delfines la delantera la lleva un campechano que ha dirigido en este nivel del balompié profesional.

Cuestionado acerca de los planes para la venidera campaña de la LTDP, Paco Márquez Jr. señaló que en realidad “los jugadores no han parado, sabemos que la temporada no fue buena para nosotros y lo que intentamos es que sigan trabajando, jugando en la Liga Golden Plus, jugando en los torneos que se puedan, obvio por la edad que tienen que son muy chavos pueden jugar este tipo de torneos”, dijo.

Adelantó que quizá para el viernes tengan ya definido fechas para empezar las visorias, la pretemporada, y los dos, tres o cuatro refuerzos “que ya los tenemos visto, ya los tenemos apalabrado y nada más es definir si son tres o cuatro”.

-¿Serán jugadores campechanos?

-No, no son campechanos, son dos de Tamaulipas que ellos ya vinieron trabajando desde diciembre con nosotros, uno de Querétaro y uno de Mazatlán.

-¿Y el técnico, se dice que puede ser un campechano?

-Así es, sostuvimos pláticas con varios de aquí de Campeche, el que va en la delantera es uno campechano.

-¿Ha dirigido en Tercera?

-Sí, sí ha dirigido Tercera y hay una baraja, en la baraja está un señor de Guanajuato y otro de Querétaro, pero el campechano, pero pues ya ves, lo hemos intentado con gente de otros lados y mejor intentarlo con alguien de casa, a ver si cambia el rumbo.