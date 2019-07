DEMI LOVATO ESTÁ DETERMINADA A LLEVAR UNA VIDA DE SOBRIEDAD

El 24 de julio de 2018, Demi Lovato fue hallada inconsciente en su casa de Hollywood Hills. Fue hospitalizada durante dos semanas y posteriormente ingresó en un centro de rehabilitación para las adicciones al alcohol y las drogas.

A un año de ese suceso que marcó su vida, la cantante está comprometida con su recuperación y trabajando duro en su salud.

Demi Lovato se ha mantenido de las cámaras y pocas veces utiliza sus redes sociales, con el fin de mantener su saludo emocional.

“Siempre he sido transparente sobre mi viaje con la adicción. Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o desaparece con el tiempo. Es algo que debo seguir superando y que aún no he hecho. Quiero agradecer a Dios por mantenerme vivo y bien. Ahora necesito tiempo para curarme y centrarme en mi sobriedad y en el camino hacia la recuperación. El amor que todos me han mostrado nunca se olvidará y espero con ansias el día en que pueda decir que salí por el otro lado. Seguiré luchando “, escribió en 2018.

Pasa el tiempo haciendo kickboxing, comiendo de manera saludable y rodeándose con personas que la apoyan, incluido el exnovio Wilmer Valderrama. Además de meterse al estudio de grabación para un posible nuevo material discográfico.

Demi Lovato de 26 años aún no se encuentra repuesta al 100% porque se ha enfrentado a varias tentaciones, por lo que ha sido asesorada por psiquiatras y médicos para mantenerse sobria, así los señaló un miembro del medio ET.