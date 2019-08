DENUNCIA A ALCALDE DE ESCÁRCEGA ANTE DERECHOS HUMANOS

Por el delito de odio y amenazas fue denunciado el alcalde de Escárcega por el señor José Magaña Segura, un abogado con discapacidad quien ha hecho críticas a la actual administración municipal por supuestas irregularidades, lo que desató el enojo del edil, a quien también acusó de tener en su gabinete a funcionarios involucrados en la delincuencia organizada.

“Hago responsable al presidente municipal de Escárcega, Rodolfo Bautista Puc, por cualquier cosa que me pudiera pasar en mi persona en mi familia o en mis bienes, porque en Escárcega como nunca había existido que los funcionarios públicos pertenecen a la delincuencia organizada”.

Dijo que cuando empezó la presente administración morenista de Escárcega percibió irregularidades que consideró aptas para comentar en su redes sociales, “resulta ser que yo empecé a hacer críticas a la administración porque honestamente en Escárcega se vive una inestabilidad no hay gobernabilidad, y a raíz de eso el señor presidente de manera personal me dijo que me calmara en mis críticas sino me iba ir muy mal que soy un mano corta, un mocho”.

José Magaña Segura ya presentó su queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche para que quede un precedente de presuntas agresiones y amenazas del alcalde morenista hacia él y su hijos.