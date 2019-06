DENUNCIA SECTOR DE ALTURA DESINTERÉS DE AUTORIDADES FEDERALES

Total desinterés de las autoridades federales en el estado por atender la demanda del sector pesquero acusó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola, Francisco Romellón Herrera.

“En administraciones pasadas desde el mes de abril ya estábamos trabajando y actualmente hay retrasos, estamos pescando desde el primer día de enero y este nuevo gobierno tiene un atraso de casi dos meses e incluso ya va a terminar la temporada este 15 de junio y no hemos ni recuperado lo que ya invertimos, es una situación realmente preocupante la que se vive”.

Dijo que se han reunido con las autoridades federales pero poco ha servido, ya que la incertidumbre sigue a seis meses de que arrancara el nuevo Gobierno Federal sus trabajos.

“Hemos batallado mucho con el Gobierno Federal, hemos tenido reuniones con varios, desde la coordinadora más de 5 veces con ella, con comisionado de pesca, titular de la SADER, ya nos estregaron las tarjetas electrónicas pero hasta hoy no sabemos el apoyo que tiene ni la metodología para tener esos beneficios”.

Francisco Romellón lamentó que si no se resuelve el problema del diésel marino y no tiene un precio competitivo no podrán continuar pescando.