Denuncian pescadores poca seriedad en reportes de la capitanía de puerto

La Capitanía de Puerto debe poner mayor seriedad en el cierre y apertura de los Puertos a la navegación, pues sus decisiones afectan a miles de pescadores ribereños; ayer autorizó su apertura y esta mañana suspende toda salida, y son más de dos mil embarcaciones las que suspenden actividad en toda la costa de la entidad, señaló Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas del Puerto de Campeche.

-“Estamos hasta la ma… del Capitán porque ayer abre y hoy cierra”. La gente no ha podido trabajar y realmente no sabemos si el pronóstico del tiempo ya está para mañana o para hoy pero siempre cierra con anticipación, sabiendo que la necesidad del pescador es un problema y tenemos que trabajar con ellos.

Chi Pech señaló a veces les avisan con 24 y 36 horas de anticipación, que son dos días.

-Si fuera una pesca que se realiza en aguas profundas, pero aquí estamos, ni a una milla donde estamos pescando. Lo que más molesta es que quienes pescan de manera legal, resentimos esta situación; no cuidan a los depredadores que salen a trabajar, a veces con “norte”, andan depredando y no lo impiden y a quienes cumplimos con la ley, no nos dejan trabajar.

El dirigente pesquero señaló no es confiable el reporte y apuntó al parecer “hay que amontonarle a la gente para ponernos de acuerdo y sepamos cuándo debe cerrarse el puerto” al tiempo que puntualizó los hombres de mar conocen las condiciones climatológicas y los reportes que recibían antes eran más serios.

-Ayer abrieron a las 12 del día y hoy cierran a las ocho de la mañana, por lo que no es confiable, para que abren si a las pocas horas van a cerrar y eso molesta, porque si tratan de amedrentar al que obedece las indicaciones de la autoridad, no es correcto.