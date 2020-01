Denuncian pésimo servicio de salud en comunidades indígenas

“Lejos de mejorar el servicio de salud en las comunidades indígenas va en retroceso, ya que a un año del Gobierno Federal y con la promesa que el derecho a la salud se privilegiaría, hasta el momento no se ha visto un cambio verdadero”, así aseguró el presidente de la Unión de los Pueblos Indígenas Mayas, Marcelino Miss Uc.

Resaltó que muchos pobladores de las comunidades más apartadas continúan siendo discriminados y a esos lugares no llegan los medicamentos por lo que tienen que elegir hasta el día en el que se van a enfermar.

Reprochó que la promesa de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador no se esté cumpliendo y que no haya servido de nada la reunión que sostuvo con los pueblos indígenas y es que dijo que pese a que manifestaron sus necesidades hasta ahora no han sido tomados en cuenta.

Marcelino Miss exigió al Gobierno Federal que se mejoren las condiciones de salud en las comunidades indígenas que son las que más lo necesitan en todo el estado, principalmente para atender los padecimientos de los adultos mayores que no tienen la posibilidad de viajar hasta la capital para atender sus enfermedades.