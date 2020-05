Denuncian que pescadores de Seybaplaya capturan cazón en plena veda

Encabezados por el líder del muelle de San Román, José del Carmen Uicab Hernández, pescadores ribereños protestaron en las instalaciones de la Secretaría de Pesca para exigir que se aplique la Ley a quienes están vendiendo cazón en plena temporada de veda sin permisos.

Acusaron que pescadores de Seybaplaya llegan a la ciudad capital a vender el marisco y no entregan una factura que haga constar que el cazón qué ofrecen fue pescado antes del 15 de mayo fecha en la que inicia la veda.

Subrayaron que no permitirán que se les quite la oportunidad de venta, y es que hay quienes mantienen en sus neveras el cazón porque no lo han podido vender por las ventas clandestinas.

Los pescadores señalaron que están pasando una severa crisis porque no hay mercado para comercializar su producto y que la gente no tiene dinero para consumirles y hay quienes tienen de 300 a 500 kilos de cazón resguardados.