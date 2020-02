Derecho de vía será el mínimo necesario para tren maya, aseguran

Ramón Arredondo Anguiano, director del Proyecto del Tren Maya en Campeche, aseguró el derecho de vía en las viviendas colindantes con la red ferroviaria en la entidad se limitará al mínimo necesario que pueden ser los 15 metros y afectar al menor número posible de viviendas.

-Se tiene estudiado, son 220 viviendas las que realmente se tienen que reubicar –informó-. Eso está en manos del Gobierno Federal y éste se lo encomendó a ONU –Hábitat, que afortunadamente ya elaboró los protocolos de actuación, que nos dará a conocer el próximo miércoles –señaló.

-Con ellos, podremos saber cómo vamos a actuar, tanto el Gobierno del Estado como el gobierno Municipal y el mismo organismo –destacó y enfatizó las familias campechanas no deben preocuparse pues hay suma atención del gobernador Carlos Miguel Aysa González en esa actuación.

-Se hace el máximo esfuerzo, el gobierno estatal interviene para que reciban un trato adecuada, acorde a sus intereses y a nadie se le va a pisotear, a nadie se le va a despojar de nada, nadie va a perder su patrimonio.

Arredondo Anguiano destacó en breve ONU-Hábitat contará con oficinas en esta ciudad, de manera formal.

Por último, aseguró el presupuesto para atender esta situación no es una limitante, se respetará el patrimonio de las familias pues el gobierno del Estado no permitiría no se respete el derecho de las personas.

-Tiene un compromiso con el Presidente pero también tiene un compromiso con los campechanos.