DEREK JETER ENCABEZA ELEGIBLES AL SALÓN DE LA FAMA

Este lunes se reveló la boleta con los nuevos candidatos para ser elegidos al Salón de la Fama. Entre las figuras elegibles por primera vez se destaca el ex torpedero de los Yanquis de Nueva York, Derek Jeter, quien se cree podría ser el segundo ex jugador en llegar de manera unánime al recinto de los nmortales, detrás de su ex compañero Mariano Rivera.

Los votantes de la Asociación de Cronistas de Norteamérica (BBWAA por sus siglas en inglés) presentarán sus boletas al final del año y el grupo del 2020 será anunciado el martes, 21 de enero por MLB Network.

La ceremonia para inmortalizar a los nuevos miembros el próximo año se realizará el 26 de julio en Cooperstown, Nueva York.

Jason Giambi, el dominicano Alfonso Soriano, el venezolano Bobby Abreu y Paul Konerko son otros de los nombres que sobresalen en su primer año en la boleta del 2020. Por su parte, Larry Walker estará en la boleta por última vez.

El año pasado, el puertorriqueño Edgar Martínez se convirtió en el sexto en ser elegido en su última oportunidad y fue inmortalizado junto a Mike Mussina, Roy Halladay y el panameño Mariano Rivera, quien fue el primero en ser elegido de manera unánime. Harold Baines y Lee Smith también fueron elegidos por el Comité de la Era Actual.

Los ex jugadores deben aparecer en el 75% de las boletas presentadas para ingresar al Salón de la Fama. Las figuras pueden aparecer en la boleta por 10 años.

Los remanentes incluyen a Curt Schilling, que el año pasado recibió 60,9% de la votación, Roger Clemens (59,5%), Barry Bonds (59,1%) y Larry Walker (54,6%). Schilling mejoró su resultado en comparación con el 51,2% de 2018. Walker, en la papeleta por 10ma y última ocasión este año, subió tras el 34,1% de 2018.

Bonds y Clemens, cuyas candidaturas se encuentran manchadas por acusaciones de uso de esteroides, aparecen en la votación por octava vez. Clemens ascendió del 57,3% de 2018 y Bonds del 56,4%.

Las papeletas son enviadas a más de 400 integrantes de la BBWAA que cuenten con al menos 10 años consecutivos en la organización, y un jugador debe aparecer en al menos 75% de las votaciones para ser elegido. Las papeletas deben ser enviadas a más tardar el 31 de diciembre, y los resultados son anunciados el 21 de enero.

Quienes sean elegidos ingresarán el 26 de julio, junto con las selecciones del comité de la era moderna del Salón de la Fama, que se reunirá y votará en San Diego el 8 de diciembre.

Los peloteros permanecen en las papeletas por 10 años, siempre y cuando reciban al menos 5% de los votos cada año.