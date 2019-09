¡DESCÁRGALA! LANZAN APP PARA PREVENIR FEMINICIDIO

Para prevenir feminicidios y todo tipo de delitos que atente contra las mujeres, el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) ha puesto en marcha la aplicación “Campechanas 911”, con la que con solo activar un botón, llegará una alerta a la base para activar un operativo policiaco al auxilio de quien esté en riesgo, así lo dio a conocer el Secretario Ejecutivo, Manuel Lanz Novelo.

Precisó que por el momento la app solo está disponible en sistema Android, pero en próximos días estará en todos los sistemas totalmente gratuita al servicio de las mujeres campechanas.

“Este botón es importante para prevenir sobre todo delitos que pueden ocasionar daño a mujeres, por ejemplo el feminicidio, porque aunque en Campeche las cifras no son alarmantes, tampoco vamos a arriesgar a las féminas, por el contrario, reforzaremos acciones para garantizar su bienestar”.

Subrayo que “Campechana 911”, es la tercera aplicación de seguridad que realizan especialistas del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

“Es audible, se oye con una alarma, lo primero que hacemos es georeferenciar a la mujer por aquello de las llamadas falsas, igual obtenemos su número de teléfono y les llamamos, y si no contesta se le vuelve a llamar y si vuelve a no contestar empieza el operativo policiaco”.