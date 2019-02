DESCARTAN CONFLICTO POLÍTICO EN CLAUSURA DE BAZAR ARTESANAL

El asunto del Bazar Artesanal, los sellos colocados en la obra, es un tema meramente administrativo, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) de Campeche, Víctor del Río R. de la Gala, quien agregó la empresa a cargo de la obra, tendrá que entregar los documentos necesarios para obtener la licencia de funcionamiento.

En conferencia de prensa al concluir la acostumbrada reunión de las Cámaras y Organismos que lo integran, Del Río dijo si no se cumplió con los requisitos de toda obra, se colocaron los sellos y ahora deberá cumplir con todos los requisitos y esto genera atrasos pues la obra está suspendida.

A pregunta expresa, descartó que la suspensión de los trabajos por el Ayuntamiento de Campeche se deba a una rencilla política entre el gobierno del Estado y la Comuna o un boicot, y que el robo de cables en un evento reciente en una colonia de esta ciudad fue un acto de vandalismo.

-Lamentable, pero no se lo voy a atribuir a nadie porque no me consta ni lo creo.

Descartó la intervención del Consejo en la clausura de la obra del Bazar Artesanal pues es una cuestión administrativa.

Por otra parte, sobre la invitación presidencial al sector privado, Del Río R. de la Gala manifestó que Gobierno y empresarios tienen que trabajar juntos; el empresario genera los empleos, la riqueza, los puestos de trabajo y el Gobierno las condiciones para que puedan hacerlo.

-Tiene que haber una comunión; estamos de acuerdo y a favor de que esto se dé y vamos a trabajar con los gobiernos federal, estatal y municipal. Hay certezas en algunas cosas en otras no, pero son tiempos de cambio y con la voluntad de todos se puede lograr.