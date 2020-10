Descenso drástico en ventas en Chagarros: ya cerraron 180 establecimientos

A pesar de que el semáforo epidemiológico se encuentra en color verde, las ventas de los micro comerciantes han disminuido en un 90 por ciento; el diez por ciento ya cerró definitivamente sus puertas y esta es una situación verdaderamente terrible para ellos porque en su gran mayoría son personas adultas que no tienen otro ingreso, señaló Candelaria González Cajún, presidenta de la Federación Estatal del Pequeño Comercio.

Asimismo, dijo que el mayor temor de este sector, es un posible rebrote del COVID-19, por lo que exhortó a la población a usar el cubre bocas, gel antibacterial, cumpla con la sana distancias porque un aumento en los casos positivos de coronavirus, sería letal para el pequeño comercio y el comercio en general.

-Hay mucho desaliento porque las ventas cayeron de manera estrepitosa, las ventas son apenas del diez por ciento y un porcentaje igual ya cerró, estamos hablando de 180 changarritos. Hay desesperación porque además tienen que pagar impuestos y servicios como el de energía eléctrica.

-La gente no tiene recursos, apenas para salir adelante, no hay dinero no hay movimiento y eso es lo que preocupa gravemente al pequeño comercio. Aunque estemos en semáforo verde, no nos ha sido de gran ayuda. Hacemos un llamado a seguir con los mismos protocolos de seguridad, usar todo lo necesario para cuidar a la familia.

-Dice la autoridad que son pocos casos, pero no se contabiliza lo que nosotros vemos en la calle, lo que escuchamos, que la gente se sigue muriendo.

-En la ciudad capital hay mil 800 socios, y el diez por ciento ya cerró sus puertas y a pesar del apoyo de los tres niveles de Gobierno, no hay dinero para pagar créditos.