Descubren misteriosa enfermedad asociada al coronavirus que ataca a niños

Una enfermedad misteriosa asociada con el COVID-19 ya afectó a 64 víctimas, informaron los funcionarios de salud del estado de Nueva York y que hasta el momento se le ha llamado Síndrome Pediátrico de Inflamación Multisistema, que ha llevado al hospital a 15 menores de edad, quienes también dieron positivo al COVID-19.

Se informó que los primeros pacientes en Nueva York fueron internados entre el 17 de abril y el 1 de mayo. El síndrome se detectó por primera vez en Europa en abril, en Reino Unido, España y Bélgica, por lo que aún no se conoce mucho sobre el padecimiento, y por lo cual es considerado misterioso.

De acuerdo al The New York Times, no se ha reportado el fallecimiento de ningún niño y muchos han respondido bien al tratamiento.

Las autoridades informan que los síntomas son similares a los asociados con el síndrome de shock tóxico y la enfermedad de Kawasaki, la cual ocasiona inflamación de vasos sanguíneos, fiebre, dolor en el abdomen y erupciones.

En la actualización del informe técnico de este miércoles, los funcionarios dijeron que la mayoría de los 64 niños con el síndrome dieron positivo al coronavirus o a los anticuerpos contra el virus.