DESMIENTE BONILLA ESTAR PERDIENDO HUELGUISTAS

El líder sindical del Ayuntamiento, Manuel Bonilla Carrillo, desmintió que se hayan ido 200 huelguistas y explicó que lo que ocurrió es que el recorrido del representante federal se hizo en horas de la madrugada cuando las mujeres se van a descansar, pero aseguró que se tienen las dos terceras partes que pide la ley.

“Hay trabajadores, sobretodo las mujeres que se van a descansar, ya están agotados después de tantos días, las mujeres se van a su casa y el representante de la Federación ve los grupitos y por eso dijo eso, pero nosotros tenemos las dos terceras partes como lo marca la Ley, está depositado en conciliación y arbitraje”.

Dijo que si esto hubiera ocurrido ya se habría dicho, pero la lucha continúa y están a la espera de que resuelva la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

“No tengan miedo estamos unidos, esta lucha la iniciamos hace unos días, hay gente que no tiene el conocimiento de cómo ha procedido esto, también comentan que la huelga no tiene el sustento legal y eso no es verdad y la prueba es que aquí estamos esperando el procedimiento de Conciliación y Arbitraje”.