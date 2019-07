DESPEDIDOS DE DEPENDENCIAS FEDERALES CERCA DE 30 TRABAJADORES DE CONFIANZA

Alrededor de 30 trabajadores de confianza han sido despedidos de dependencias federales en Campeche, confirmó la secretaria general del Sindicato de la Semarnat, Lizbeth González Zumárraga, al indicar que hay al menos 19 personas que han demandado por esta situación.

“Hasta ahorita lo que son trabajadores de base no hemos tenido ningún recorte de personal, pero donde sí hemos tenido son los trabajadores de confianza; los últimos afectados fueron los compañeros de Conafor, 10 personas se rescindieron de contrato, de diciembre para aquí ya viene siendo unos 30 trabajadores de confianza”.

Dijo que el trabajo que hacían los de confianza ahora lo realizan los de base, aunque explicó que afecta porque hay ciertas gestiones que no se pueden hacer, pues se requiere de las firmas de aquellos encargados de las áreas que han quedado acéfalas.

“Nos dijeron que habría una reestructuración dentro de las dependencias, pero hasta ahorita no tenemos información de nada, no sabemos si ya concluyó el tiempo de despidos, pues por ejemplo en Conagua mandaron un memorándum por parte del presidente donde al 30 de junio ya no deberían haber trabajadores de confianza, hasta ahora ellos siguen, no sabemos qué es lo que vaya a pasar”.

Recordó que en otros gobiernos no habían cambios tan drásticos como los que se están dando con el actual, pues dijo que mayormente era a nivel de jefatura “que entraban los nuevos gabinetes y se anexaban nuevos trabajadores, pero no tocaban a niveles más bajos, ahora los trabajadores de enlace también están tocando”.