DIABLOS VIAJA POR DOS TRIUNFOS A MÉRIDA

Este lunes los Diablos Rojos del México viajaron a la Ciudad de Mérida para continuar la serie de campeonato de la Zona Sur frente a los Leones de Yucatán; el compromiso se reanuda este martes en el parque Kukulcán Álamo, donde los pingos están obligados a vencer a los melenudos.

Con la serie en contra dos juegos a cero, el México está obligado a ganar por lo menos dos juegos para mantenerse con vida en la lucha por el campeonato sureño de la Liga Mexicana de Béisbol y forzar a que la confrontación regrese al Estadio “Alfredo Harp Helú” el próximo sábado para un posible sexto y quizá hasta un séptimo y definitivo juego.

Para Carlos Figueroa uno de los héroes del sexto juego de la serie frente a Tigres, sabe que la serie se complicó al perder dos juegos en casa.

“Así es, fueron dos derrotas bastante dolorosas para nosotros pero sabemos que esta serie apenas va comenzando, sabemos que tienen la ventaja pero esto aún no se acaba, sabemos que somos los Diablos Rojos, lo vivimos toda esta semana contra los Tigres estábamos casi derrotados y no nos dimos por vencidos y no lo vamos hacer y esperamos el apoyo de toda la afición”, señaló.

-En la primera serie de playoff viajaron a Cancún con la serie 2-0 a favor y regresaron con la serie en contra 3-2, ¿Qué posibilidad ve Carlos Figueroa de regresar a casa con la serie a favor?

“Todo puede pasar la verdad jugamos dos juegos bastante malos ayer como el primero de la serie, no nos salieron las cosas para nada, no hubo ni pitcheo ni bateo oportuno, en general creo que nos vimos bastante mal, pero hay que darle la vuelta a la página, seguimos con bastante vida y somos un equipo que nos se va a rendir, y somos los Diablos Rojos del México y vamos a luchar hasta el último out”, recalcó.

Este fue el mensaje que deja Carlos Figueroa para la afición escarlata, “Que nos apoyen, yo creo que el apoyo que nos dieron martes y miércoles y que se vivió aquí fue increíble, con el apoyo de ustedes nos motiva mucho más a buscar esas victorias y dar el 100 % de nosotros”, concluyó.