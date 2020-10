“Diálogo”, solución al conflicto entre pescadores, las playas no son de nadie, señalan

Pedro Chi Pech, presidente de la Federación de Cooperativas Ribereñas de Campeche, pidió a los pescadores ribereños no resolver sus diferencias con enfrentamientos, ante los enfrentamientos físicos entre hombres de mar que se disputan el punto de atraque del Camino Real en la ciudad capital.

Señaló que en el caso del poblado de Lerma, los pescadores no tienen problema alguno pues donde resguardan las embarcaciones “ha sido logro de todos y nadie se poner la camiseta”.

-La inconformidad viene de parte de la gente que son grupos que se disputan el poder contra el poder y no es la manera de solucionar los problemas; debemos estar conscientes de que todos trabajan de la manera ilegal y trae consigo esas consecuencias –enfrentamientos-.

-Hay que sentarse la autoridad con los mismos sectores –grupos- y que nadie debe vengarse de nadie porque las playas no están concesionadas a ningún grupo y la autoridad ha sido parte de este problema porque no ha organizado bien al sector y, parte de que todos agarraron lo que quisieron, las consecuencias están ahí, que ya consideran es de su propiedad y no es así –indicó.

-Debemos buscar la unidad de todos y todos seamos corresponsables de nuestros actos, más no enfrentarnos porque no trae nada bueno; desgracias muy lamentables y eso no debe ser. Sea donde sea, debe haber armonía entre los pescadores, ser prudentes y buscar el diálogo pues es la mejor solución.