Diputadas y FGR buscarán tipificación homologada del feminicidio

La Cámara de Diputados integró este lunes un grupo de trabajo conformado por 12 legisladoras y legisladores que se coordinará con la Fiscalía General de la República (FGR) para definir la tipificación del feminicidio, esto frente al aumento exponencial de agresiones hacia mujeres.

También se buscará garantizar presupuesto suficiente para entes autónomos que atiendan y prevengan este delito; asimismo, para disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El grupo de trabajo es encabezado por la diputada Pilar Ortega Martínez (PAN), presidenta de la Comisión de Justicia, quien indicó que se iniciará el análisis para definir un solo tipo penal de feminicidio.

Asimismo, se trazarán objetivos para avanzar en la agenda de género del Congreso de la Unión.

En entrevista, la diputada aseguró que, a pesar de que en las legislaciones locales y la federal están incluidos los tipos penales de dicho delito, las investigaciones no funcionan, no hay especialización en la impartición y procuración de justicia, tampoco se tienen unidades específicas y las que existen no cuentan con los recursos suficientes para funcionar.