Diputado califica de absurdo, ridículo e ineficiente el uso de cubrebocas

Después de que fuera troleado tras subir una fotografía a su cuenta de Twitter en el que aparece con un cubrebocas de forma vertical, el diputado Gerardo Fernández Noroña posteó en su defensa que lo usó al revés en protesta porque considera que se trata de una medida con la que no está de acuerdo.

“Me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente”, escribió.

Fernández Noroña calificó como “ridículo”, que Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud, decidiera aparecer ayer con un cubrebocas.

El legislador ya había afirmado que Hugo López-Gatell, finalmente “se dobló” por presiones políticas para utilizar la medida de protección.

